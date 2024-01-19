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Daily Express: принц Гарри заплатит $1 млн после отзыва иска о клевете

Daily Express: принц Гарри заплатит $1 млн после отзыва иска о клевете

Принцу Гарри, сыну правящего британского короля Карла III, придется покрыть судебные издержки на сумму около $1 млн после отзыва иска, поданного против компании — издателя таблоидов Daily Mail и The Mail on Sunday.

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