Сценарист Ubisoft показал загадочный арт с девушкой-ниндзя. Скорее всего, это ге...

Сценарист Ubisoft показал загадочный арт с девушкой-ниндзя. Скорее всего, это героиня Assassin's Creed: Codename RedКак известно, Ubisoft разрабатывает сразу несколько игр серии Assassin’s Creed, одной из которых является Codename Red.
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