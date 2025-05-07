В Петербурге 9 мая введут временные ограничения работы торгово-развлекательных центров

С 10:00 до 16:00 Для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Дня Победы Оперативный штаб Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова принял решение о временном закрытии некоторых торговых и развлекательных центров 9 мая 2025 года с 10:00 до 16:00.