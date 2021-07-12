Шалость удалась. Литва в панике

Спички - не игрушкаПолитикаШалость удалась. Литва в панике Литва совершенно не знает что делать, ведь поток беженцев из Беларуси в буквальном смысле бьет все рекорды.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataПолучи фашист гранату!НСНиколай Свистунов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rustam KuchkarovЛитовские девушки, в принципе, не возражают. Давненько таких ярких впечатлений не было.Вячеслав RfvtytdГде же интересно Батька берёт этих "Беженцев с Востока",наверное сам к себе запускает ,а как накопиться достаточное количество ,так отправляет их в Литву .Ну во всяком случае Батька правильно делает , так с этими шавками и нужно поступать .Евгений КовальЧуковскийСеребро лучше чем медь, плохих друзей - а соседей особенно! - лучше не иметь!Наталья ИвановаЗа что боролись, на то и напоролись...БОБорис Осиповкарюкалов вячеславМда.карюкалов вячеславДа уж.Комментировать
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