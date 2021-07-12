Спички - не игрушка

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Шалость удалась. Литва в панике

Шалость удалась. Литва в панике

Литва совершенно не знает что делать, ведь поток беженцев из Беларуси в буквальном смысле бьет все рекорды.

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96
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Nata
Получи фашист гранату!
Николай Свистунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rustam Kuchkarov
Литовские девушки, в принципе, не возражают. Давненько таких ярких впечатлений не было.
Вячеслав Rfvtytd
Где же интересно Батька берёт этих "Беженцев с Востока",наверное сам к себе запускает ,а как накопиться достаточное количество ,так отправляет их в Литву .Ну во всяком случае Батька правильно делает , так с этими шавками и нужно поступать .
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Мда.
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