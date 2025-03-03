Microsoft анонсировала медицинского ИИ-ассистента Dragon Copilot, который снимет с вра...

Microsoft анонсировала медицинского ИИ-ассистента Dragon Copilot, который снимет с врачей бумажную работуMicrosoft анонсировала нового ИИ-ассистента для сферы здравоохранения под названием Dragon Copilot, который, по словам компании, поможет врачам уделять больше времени пациентам благодаря сокращению объёма рутинной административной работы.