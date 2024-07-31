После вчерашнего удара с территории Ливана по детской площадке в Израиле, где в этот момент проходил футбольный матч между подростками, стало понятно, что эскалация конфликта между двумя странами неминуема.
Армении грозит наплыв ливанских армян, к чему это может привести
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
150 тыщ чумазых соотечественников вполне уместятся в Ереване! Нехер их в Россию пускать!!!
Ответить
1 д.
Василий
Зверьки из Ливана ломанутся в Армению, а наш гарант объявит этих ... очередным "братским народом" и радостно их примет. Гарант полагает что Россия скучно живет.
Ответить
17 час.
В
Василий
Нормальные армяне - это когда их мало, не более одной семьи. Но когда их становится как грязи - вот тогда у соседей чувство юмора куда-то пропадает.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии