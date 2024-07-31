Армении грозит наплыв ливанских армян, к чему это может привести

Зверьки из Ливана ломанутся в Армению, а наш гарант объявит этих ... очередным "братским народом" и радостно их примет. Гарант полагает что Россия скучно живет.

В

Василий

Нормальные армяне - это когда их мало, не более одной семьи. Но когда их становится как грязи - вот тогда у соседей чувство юмора куда-то пропадает.