В подмосковном Одинцове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте героина

В подмосковном Одинцове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте героина

Сотрудниками Успенского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель одной из стран Средней Азии, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

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