Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что-то не так с национальной политикой в Крыму...

Что-то не так с национальной политикой в Крыму...

Рубрика     "Вынесено  из  комментариев".  На  сей  раз    комментарий  будет   с  Перемог,  а    чтоб     вы  поняли,  о  чём  речь,      сначала  напишем   присказку.

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Комментарии
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ВЛ
Василий Лыгин
И тут возникает вопрос: &quot;Кто на референдуме голосовал за возвращение Крыма в Россию?&quot;
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3 час.
ВГ
Вячеслав Гордеев
Всё верно описал - у нас в Крыму слишком много ждунов и коррупционеров, чиновничий аппарат в основном - украинское наследие - а нужны молодые , честные патриоты России .
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
По этому подонку Максиму все понятно выселить его из Крыма и лишить его Гражданства РФ, вместе с родителями, пусть едет к Фарион и целуется с этой Ягой хоть в десны, пока его в ВСУ насильно не призовут и &quot;на мясные штурмы&quot; не отправят. Толку с этого сученыша России точно не будет, а для других ждунов будет наука, что Россия в Крыму навсегда!
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30 мин.

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