Рубрика "Вынесено из комментариев". На сей раз комментарий будет с Перемог, а чтоб вы поняли, о чём речь, сначала напишем присказку.
Что-то не так с национальной политикой в Крыму...
Комментарии
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ВЛ
Василий Лыгин
И тут возникает вопрос: "Кто на референдуме голосовал за возвращение Крыма в Россию?"
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3 час.
ВГ
Вячеслав Гордеев
Всё верно описал - у нас в Крыму слишком много ждунов и коррупционеров, чиновничий аппарат в основном - украинское наследие - а нужны молодые , честные патриоты России .
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
По этому подонку Максиму все понятно выселить его из Крыма и лишить его Гражданства РФ, вместе с родителями, пусть едет к Фарион и целуется с этой Ягой хоть в десны, пока его в ВСУ насильно не призовут и "на мясные штурмы" не отправят. Толку с этого сученыша России точно не будет, а для других ждунов будет наука, что Россия в Крыму навсегда!
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30 мин.
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