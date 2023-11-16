Что-то не так с национальной политикой в Крыму...

ИМ

Ильдус Мамлеев

По этому подонку Максиму все понятно выселить его из Крыма и лишить его Гражданства РФ, вместе с родителями, пусть едет к Фарион и целуется с этой Ягой хоть в десны, пока его в ВСУ насильно не призовут и "на мясные штурмы" не отправят. Толку с этого сученыша России точно не будет, а для других ждунов будет наука, что Россия в Крыму навсегда!