Общественник предупредил о возможном исчезновении бизнеса и премиума из такси

Всему виной вновь принятый закон о локализации автомобилей.Председатель Общественного совета по развитию такси на Кубани Пётр Петров прокомментировал введение новых правил относительно уровня локализации автомобилей, используемых в сфере такси.
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