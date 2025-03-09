Сергей Жуков обратился в Верховный суд по спору о правах на фонограммы

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает бороться за права на оригинальные фонограммы. На этот раз он подал иск в Верховный суд, о чем свидетельствуют данные из карточки производства, опубликованной на официальном сайте аппарата.
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