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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

Он отметил, что не удивился такому мнению российского лидера Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Джо Байден выгоднее России на посту главы Белого дома.

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