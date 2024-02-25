Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

Он отметил, что не удивился такому мнению российского лидера Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Джо Байден выгоднее России на посту главы Белого дома.