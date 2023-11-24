Европейский союз (ЕС) и Канада решили активизировать взаимодействие по антироссийским санкциям. Отмечается, что Брюссель и Оттава активизируют усилия в борьбе с мерами по обходу ограничений против России.
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