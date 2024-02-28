Георгиев признан первой звездой матча «Колорадо» с «Сиэтлом»

Александр Георгиев отразил 33 броска в игре с «Сиэтлом» и стал первой звездой матча. В ночь на 28 февраля в Денвере прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен».