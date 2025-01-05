Офицер ВСУ Тарас: Украине придется согласиться на требования России

Украина находится в критическом положении и не может диктовать условия переговоров. Ей осталось лишь согласиться на требования России, заявил газете The Washington Post командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ Тарас.
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