Запад хочет сыграть вничью

Пару месяцев назад украинские Telegram-каналы «инсайдили», что Зеленский категорически отверг предложение Генштаба о строительстве оборонительных сооружений в Николаевской и Одесской областях, дескать, развертывание таких работ пагубно скажется на моральном духе войск и населения, наглядно показав, что «наступ» провалился и приходится готовиться к тяжелой обороне и даже отступлению (иначе зачем укрепления в нынешнем глубоком тылу?).