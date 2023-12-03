Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Запад хочет сыграть вничью

Запад хочет сыграть вничью

Пару месяцев назад украинские Telegram-каналы «инсайдили», что Зеленский категорически отверг предложение Генштаба о строительстве оборонительных сооружений в Николаевской и Одесской областях, дескать, развертывание таких работ пагубно скажется на моральном духе войск и населения, наглядно показав, что «наступ» провалился и приходится готовиться к тяжелой обороне и даже отступлению (иначе зачем укрепления в нынешнем глубоком тылу?).

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