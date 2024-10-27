Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Едкий натр Zконсерватор, монархист, реакционер))) Последнее время наблюдаю, как некие странные личности находят пропаганду запрещённых (или в отношении которых такой запрет готовится) течений в русской классике, советских фильмах и даже мультфильмах, а также во вполне обычных вещах.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Да,конечно, это провокация западной спецуры и ципсо.
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15 час.

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