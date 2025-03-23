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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Довольно рано понял, что проехать эту гонку с одним пит-стопом будет вполне реально»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Китая, а также рассказал, что считает свое выступление одним из лучших в карьере.

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