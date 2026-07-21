Передвижная галерея современного искусства заработала в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» начал работу культурно-просветительский проект «ТехноВернисаж».
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