Коротко о важном

Более семидесяти идей уже представили салехардцы в проект «Уютный Ямал». Это сортировка мусора, установка кафе на переправе, устройство крытого спортзала для собак, увеличение количества информационных табличек для упрощения навигации гостей города, создание реестра туристических объектов и многое другое.