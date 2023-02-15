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Где смотреть UFC Fight Night 219 Андраде — Блэнчфилд: во сколько начало прямой трансляции 19 февраля по Мск

В ночь с 18 по 19 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219.

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