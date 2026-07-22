ГД приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов

Релокантам запретят пользоваться Госуслугами, банками, регистрировать ИП и самозанятость. В Госдуме приняли законы об ограничениях для тех, кто сбежал из страны и уклоняется от административного или уголовного наказания.
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