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Русская весна

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ГД приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов

ГД приняла законы об ограничениях для скрывающихся релокантов

Релокантам запретят пользоваться Госуслугами, банками, регистрировать ИП и самозанятость. В Госдуме приняли законы об ограничениях для тех, кто сбежал из страны и уклоняется от административного или уголовного наказания.

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