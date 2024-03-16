Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Удивительно  ,  сколько  придурков  можно  превратить  в  зомби  с  помощью  телефонного  гипноза  !  Это  ,  так  на...Поджоги и диверси...
  • Светлана Позднякова
    👍Поджоги и диверси...
  • Светлана Позднякова
    Посадить такое отрепье нужно на самый тяжёлый труд,а не держать на налоги народа!Чтобы сами они сдохнуть хотели!Поджоги и диверси...

Комбо

Около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" уничтожено одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом в 1,5 тонны, сообщает Минобороны.

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