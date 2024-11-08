Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Стаса Пьехи. На кухне его большой квартиры они вместе приготовили два блюда — стейк с овощами, а на десерт круассаны с ананасами в карамели.
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