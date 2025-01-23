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Невеста или черная вдова: образ Анны Седоковой в новом выпуске «Трех аккордов» потрясает

Невеста или черная вдова: образ Анны Седоковой в новом выпуске «Трех аккордов» потрясает

На Первом канале стартовало шоу «Три аккорда», где одной из участниц стала Анна Седокова. Певица снималась в проекте еще до трагедии, случившейся с бывшим мужем… Но многие считают ее выступления пророческими.

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