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SPLETNIK

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39-летняя невеста Мика Джаггера поздравила его с 83-летием

39-летняя невеста Мика Джаггера поздравила его с 83-летием

26 июля фронтмену рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру исполнилось 83 года. По такому случаю его 39-летняя невеста, балерина Мелани Хэмрик, выложила в личном блоге совместные фото.

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