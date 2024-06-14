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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусиала признан лучшим игроком матча Германия – Шотландия

Мусиала признан лучшим игроком матча Германия – Шотландия

Полузащитник сборной Германии забил один из пяти голов своей команды в ворота Шотландии. Точность его передач составила 97%.

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