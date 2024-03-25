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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард дал совет Селебрини: «Просто получай удовольствие. Когда выходишь на лед – это лучшая часть твоего дня»

Этот сезон 17-летний Селебрини провел в NCAA, где набрал 59 (31+28) очков в 35 матчах. Он является главным претендентом на 1-й номер драфта НХЛ в 2024 году.

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