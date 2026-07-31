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«Челси» о допуске Мудрика: «Миша намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как их следы попали в его организм. Он вел себя профессионально и стойко»

«Челси» опубликовал заявление после того, как Михаил Мудрик получил разрешение вернуться в футбол.

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