В Москве неизвестные обокрали Физический институт имени Лебедева

В Москве неизвестные украли ценное оборудование из Физического института имени Лебедева. Вечером 1 октября начальник охраны заметил взлом: он совершал обход и увидел, что на четвертом этаже вскрыт замок в одном из кабинетов.
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