Генменеджер «Филадельфии»: «Настраиваемся, что проведем без Мичкова следующий сезон. Если что-то изменится – будем рады. Мы многого не знаем»

Ранее появилась информация, что российский форвард СКА может отправиться в клуб НХЛ. «Может быть, через пару недель после завершения чемпионата, когда начались все слухи, я бы сказал: к концу июня у нас должно быть понимание.
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