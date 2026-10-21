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Защитник « Бостона » Никита Задоров сделал голевую передачу в матче НХЛ с « Далласом » (2:3 ОТ). Россиянин набрал 4-е (0+4) в сезоне, всего он провел 9 игр.