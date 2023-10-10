Мертвая мумифицированная прабабушка Джонсона страдала от странной болезни

В останках 230-летней мумифицированной женщины, найденной в Швейцарии и идентифицированной, как родственница экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, обнаружили бактерии заболевания, вызывающего поражение костей и органов дыхания.
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