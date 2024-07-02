Жители Ростова-на-Дону возмущены конкурсом "Детская супермодель России" из-за откровенного дефиле школьниц в купальниках В минувшую субботу в парке Первого мая прошло модельное шоу, в котором, по словам организаторов, участвовали девочки от 4 до 15 лет.
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