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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Antanas
    Набор будущих стриптизерш и проституток.👍👍👍👍👍."Детская супермод...
  • Evgenija Palette
    Очень глубокая мысль...Работайте, Алекса...
  • Evgenija Palette
    "На таКИХ ЛЮДЯХ" держится Россия. ( С вашего позволения)... ( У порядочных ЛЮДЕЙ денег нет на БИГУДЕЙ!)...Работайте, Алекса...

"Детская супермодель России"

"Детская супермодель России"

Жители Ростова-на-Дону возмущены конкурсом "Детская супермодель России" из-за откровенного дефиле школьниц в купальниках В минувшую субботу в парке Первого мая прошло модельное шоу, в котором, по словам организаторов, участвовали девочки от 4 до 15 лет.

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Antanas
Набор будущих стриптизерш и проституток.👍👍👍👍👍.
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