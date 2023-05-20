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Заукры среди нас. Выявляем и обращаем внимание органов. Это потенциальные террористы!

Заукры среди нас. Выявляем и обращаем внимание органов. Это потенциальные террористы!

Юрий Кот Саратов, центр города, недалеко от здания консерватории. Молодой человек выкрикнул в публичном месте националистический лозунг «Слава Украине», вскинув руку в нацистском приветствии.

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