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Сенатор от Крыма предложила ввести мораторий на банкротство туроператоров

Сенатор от Крыма предложила ввести мораторий на банкротство туроператоров

Прекращение полетов из России в ряд стран грозит банкротством многим туроператорам. В этой ситуации крымские курорты выступают за объявления моратория на проведение данной процедуры, заявила в интервью РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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