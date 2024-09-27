Билеты на поезд «Смоленск-Фаянсовая» можно будет купить онлайн

До этого - только в кассах крупных станций или наличными у проводников в поезде.К оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» подключен участок Смоленск-Фаянсовая, об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.