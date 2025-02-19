В будущем мир может столкнуться с новой вспышкой COVID-19. Об этом RuNews24.ru сообщила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.
Вирусолог Протасова предсказала новую волну коронавируса
Комментарии
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Igor Shumarin
Да, я не привитый. У меня неадекватная реакция на вакцины и меня прививать ЗАПРЕЩЕНО.
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7 час.
Igor Shumarin
Ну, мне ни прививаться ни воевать. На вакцины реакция неадекватная. Воевать - признан негодным к военной службе по двум статьям, срочную не служил.
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7 час.
владимир рябченко
Нарубленные бабосы на прививках и намордниках кончились?
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4 час.
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