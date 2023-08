Чтобы нож оставался острым просто нужно… -не мыть его горячей водой -чистить мелкой наждачкой -перед заточкой опустить на полчаса в слабый раствор соли Вот и всё что нужно, ножи теперь идеально острые и блестящие The post Хотите чтоб ножи оставались острыми? first appeared on RuNews.