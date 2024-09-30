Дело о диверсии возбудили после взрыва на ж/д мосту в Самарской области

Уголовное дело о диверсии возбудили после взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области, заявил 30 сентября секретарь Антитеррористической комиссии региона Сергей Решетов в ходе оперативного совещания правительства региона.
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