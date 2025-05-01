Один из террористов заявил о намеренном наезде на ребенка после стрельбы в «Крокусе»

Далержон Мирзоев (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), один из устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил, что намеренно сбил ребенка на пешеходном переходе, скрываясь после нападения.
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