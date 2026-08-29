Лукашенко: между РФ и Белоруссией нет вопросов, решаемых на уровне президентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что между двумя странами практически отсутствуют вопросы, требующие решения на уровне глав государств.
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