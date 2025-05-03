Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Конкин
    То есть, не более 1% от всех пенсионеров..?Член комитета Гос...
  • Eduard
    Из года в год США тратят миллиарды на "оборону"! А кто на них напалот кого они оборонются всё? Проблм нет,нищих,бедн...Spiegel: Трамп по...
  • Eduard
    Кому это надо тратится на оборону когда войны нет.Обычный развод лохов на деньги что бы ряженве генералы квасили!Spiegel: Трамп по...

Кривонос: Польша увеличит свою армию вдвое за счет благодарных украинцев

В планах Польши — удвоить численность своей армии за счет привлечения украинцев. Об этом сообщил Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью на YouTube-канале журналиста Борислава Березы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх