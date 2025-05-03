Кривонос: Польша увеличит свою армию вдвое за счет благодарных украинцев

В планах Польши — удвоить численность своей армии за счет привлечения украинцев. Об этом сообщил Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью на YouTube-канале журналиста Борислава Березы.
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