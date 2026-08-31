Врач Саутенко посоветовал ограничить вес рюкзака ребенка до 10% его массы тела

В преддверии учебного года родители выбирают для детей удобные рюкзаки. Однако даже качественная модель не защитит от перегрузки, если рюкзак будет слишком тяжелым.
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