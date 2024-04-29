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Т-90М нового образца получили мощнейшую 125-мм пушку за всю историю танкостроения: производство уже ведётся

Т-90М нового образца получили мощнейшую 125-мм пушку за всю историю танкостроения: производство уже ведётся

Сегодня 3,1K прочитали Российское танкостроение продолжает радовать большими успехами. На днях пришли новости о начале по-настоящему массового производства Т-90М на мощностях «Уралвагонзавода», о чём мы писали в первой части.

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