Ничья «Спартака» и «Локо», волевая победа ЦСКА, Ферстаппен выиграл в Бразилии, нули «Реала», гол и пас Головина, Абаскаля не уволят, заявление «Арсенала» про судей и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
Я! ТЫ! МЫ — СПАРТАК МОСКВА! Победная шайба на 59:59!
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1 д.
Лена Мисько
Сегодня на ужин у нас хорошо прожаренная сосиска! Кушать подано, красно-белые 😉
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1 д.
Лена Мисько
я к хоккею ровно отношусь и игры смотрю лишь по большим праздникам, но Спартак вырвал победу на 59:59😱 И об этом нельзя не написать С ума сойти же, я такого не припомню. Если вы помните то напишите
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1 д.

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