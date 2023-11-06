Ничья «Спартака» и «Локо», волевая победа ЦСКА, Ферстаппен выиграл в Бразилии, нули «Реала», гол и пас Головина, Абаскаля не уволят, заявление «Арсенала» про судей и другие новости

1. В воскресенье в РПЛ «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в дерби. Артем Дзюба ответил на гол Антона Зиньковского, а Даниила Хлусевича удалили в 1-м тайме за фол последней надежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ-2023/24. Прогноз на 14 тур РПЛ
- СКА пропустил на 59:59 и проиграл, феерия в матчах РПЛ и АПЛ, Швентек выиграла итоговый турнир WTA и другие новости
- Пояснения МОК по отстранению России, поражение СКА и бушующий Ротенберг, победы «Динамо» и ЦСКА, «Реал» продлил Родриго, Головин – лучший в «Монако» и другие новости
Свежие комментарии