Китай и США начнут торговые переговоры: Хэ Лифэн и Скотт Бессент встретятся в Швейцарии

Китай согласился на торговые контакты с США, основываясь на мировых ожиданиях и интересах КНР. Вице-премьер Хэ Лифэн встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом в Швейцарии для обсуждения тарифов и экономических вопросов.