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Регионы России

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В Казани представлен первый российский транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких с искусственным интеллектом

В Казани представлен первый российский транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких с искусственным интеллектом

На международной выставке «Комплексная безопасность» в Казани представлен первый в России транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с искусственным интеллектом, способный поддерживать дыхание пострадавших и раненых в полевых условиях до 12 часов.

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