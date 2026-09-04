В Казани представлен первый российский транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких с искусственным интеллектом

На международной выставке «Комплексная безопасность» в Казани представлен первый в России транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с искусственным интеллектом, способный поддерживать дыхание пострадавших и раненых в полевых условиях до 12 часов.