Первые пришли: два человека заявились на пост мэра Челябинска

В Челябинске появились первые претенденты на пост главы городской администрации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 октября документы в конкурсную комиссию принесли генеральный директор логистического центра Светлана Мячкова и арбитражный управляющий Максим Бакулин.
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