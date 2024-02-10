Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает

"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает

Politiki.net Последний шанс для всех уехавших из РФ эмигрантов, представителей "цветущего сада" и тех, кому нынешняя Россия словно кость в горле - кандидат на пост президента Борис Надеждин обратился к Кремлю.

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Комментарии
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Виктор Прощенко
Эта гнида собрал за себя подписи умерших и все оказались у доверенного лица Собчак. Подложила свинью от неё другого и ждать нечего. Ходячая пакасница. А то что часть подписей принадлежат умершим Надеждин сам лично удостовериться при проверке и нечего вязать мразь
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17 час.
Андрей
допускать губастых уродин и надеждиных к выборам ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - просто позор.
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17 час.
Владимир Фоминых
не поря ему статью УК  повесить? Был бы человек а статья найдется... и отправить в небытие...
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16 час.

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