"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает

Виктор Прощенко

Эта гнида собрал за себя подписи умерших и все оказались у доверенного лица Собчак. Подложила свинью от неё другого и ждать нечего. Ходячая пакасница. А то что часть подписей принадлежат умершим Надеждин сам лично удостовериться при проверке и нечего вязать мразь