"Смелость города берет, достаточно ли этого для кресла президента", - Борис Надеждин высказал Кремлю все что думает

Politiki.net Последний шанс для всех уехавших из РФ эмигрантов, представителей "цветущего сада" и тех, кому нынешняя Россия словно кость в горле - кандидат на пост президента Борис Надеждин обратился к Кремлю.
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