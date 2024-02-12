Оборот 15 млрд евро и новые рабочие места для 19 000 человек: Geely и Renault объединили усилия

Китайская Geely и французская Renault завершат создание совместного предприятия по производству двигателей внутреннего сгорания и гибридных двигателей к концу февраля, согласно двум источникам, на которые ссылается Reuters.
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